BALIKESİR(İHA)Balıkesir’in Bandırma’da faaliyetlerini sürdüren Bandırma Doğa Fotoğrafçılığı Derneği (BANFAD) işbirliğiyle düzenlenen 6. Kapıdağ Fotosafari Fotoğraf Etkinliği, fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Kapıdağ’ın eşsiz doğal manzaralarını fotoğraflamak amacıyla çeşitli noktalara giderek doğa yürüyüşleri gerçekleştirdi. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, etkinliğin Kapıdağ’ın doğal güzelliklerini tanıtmak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bugün Ormanlı Köyü’ndeyiz. Ormanlı, Kapıdağ’ın en uzak ama en güzel köylerinden birisi. Dün yaşanan sel felaketi var ama bu güzel manzaralara engel olmamış. Yaklaşık 25 profesyonel fotoğraf sanatçısı ile birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bandırma’nın doğal güzellikleriyle dolu olan Kapıdağ’ın fotoğraflar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Polat, 26 Nisan Cuma günü katılan fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarının değerlendirilerek ödüllerin verileceğini açıkladı.