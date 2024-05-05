Ünilig Espor 2023-2024 sezonunda League of Legeds ve Valorant branşlarında şampiyonlar belli oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Espor müsabakaları son buldu. Omen Club’ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada İstanbul Beykent Üniversitesi 3. olma başarısını gösterdi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından verildi.