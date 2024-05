Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin genelindeki 123 mezarlığın bakım ve temizliği için çalışmalara başladı.

Şehir genelinde bulunan bin 123 mezarlığın, bakım, onarım ve temizliği, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi ile İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlandı. Ekipleri tarafından hızlı ve özenli bir şekilde mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ağaç budama, yabani ot temizliği, genel temizlik ve bakım onarım işlemleri yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın belirli dönemlerinde ilçe belediyelerine ot ilacı dağıtılarak mezarlıklarda kontrolsüzce büyüyen ot balyalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mezarlıkların her şehrin maneviyatı en yüksek alanlarından bir olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Akın, "Ekiplerimizi yönlendirdik. Şehrimizde uzun yıllardır bakım görmeyen birçok mezarlığımız var. Bin 123 mezarlığın her birini sırasıyla zamana yayarak en iyi şekilde bakımlarını yapacak gerekli tadilat işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Mezarlıklarımızın her biri, ecdadımıza yakışan ebedi mabetler haline gelecek" diye konuştu.