Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 46. kez karşı kaşıya gelecek. Ligde 23 maçlık yenilmezlik serisi elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda kayıp yaşamadı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de deplasmanda Konyaspor ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 89 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 34 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 36 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı mağlup eden Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

46. randevu

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 119 gol atarken, Konyaspor 49 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi ev sahibi 7-1’lik skorla kazandı ve rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

23 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 23 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş’ı 2’şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı. Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan İsmail Kartal, 15 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda elde ettiği ‘dış sahada en fazla puan toplama rekorunu’ da (47) egale etti. Deplasmanda son olarak Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Rekabetteki farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor ile rekabetteki en farklı skoru bu sezon 7-1’lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler rakibini üçer kez 5-1, ikişer kez 5-2, birer kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005’te 4-2’lik skorla aldı.

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de Konyaspor karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de 34 hafta itibarıyla 89 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 32 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 89 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 20 golle krallık yarışında 21 gollü Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. 38 yaşındaki forvet, Konyaspor’a karşı ilk maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker olacak.