Balıkesir’in Erdek ilçesinde tartışma sonucu 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek’in Atatürk Mahallesi’nde pazartesi pazarı girişinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. T.S. isimli şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen diğer şahıs tarafından ayağından vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.