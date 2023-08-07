Burhaniye Atatürk Spor Salonu’nda, Ege ve Marmara bölgelerinden 12 ilin katılımıyla Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakaları düzenleniyor.

Yapılan önemli organizasyon, geleceğin milli takımının temellerinin atıldığı Osman Bayraktar Yıldızlar Ligi’nin çeyrek final ayağını kapsıyor. Çeyrek final karşılaşmaları öncesinde, katılımcı takımların coşkusunu ve heyecanını paylaşmak amacıyla Ören-Pegasus yürüyüşü düzenlenerek Burhaniye’nin tanıtımı yapıldı.

Yıldızlar Ligi Çeyrek final açılış müsabakasına Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Spor Şube Müdürü Emre Aydemir, İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan ve Basketbol Federasyon Temsilcisi katılım sağladı.

Açılış müsabakası öncesinde konuşan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, katılan tüm takımlara ve genç yeteneklere başarılar dileyerek, bu önemli organizasyonun Burhaniye’de yapılmasından ve Burhaniye’de olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan konuşmanın ardından, Çeyrek final ayağının açılış müsabakası Eskişehir-Bursa arasında yapıldı. Üç gün boyunca devam edecek olan Osman Bayraktar Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına, 13-15 yaş 24 takım katılıyor. Müsabakalar üç gün boyunca devam edecek ve genç yetenekler, kendi potansiyellerini sergileme fırsatı bulacaklar.