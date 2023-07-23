Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesi girişinde 34 KP 2556 plakalı hafif ticari araç ile 10 TK 030 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü H.A. Erdek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 34 KP 2556 plakalı araçta bulunan yaralılar S.A., D.T., H.G. ve 10 TK 030 plakalı otomobilde bulunan yaralılar H.A., U.N., U.N.U. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.