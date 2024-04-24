Yassı çelik üreticisi Erdemir, demir-çelik endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olan Tube & Wire Fuarı’nda üçüncü kez yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen yassı çelik üreticilerinden Erdemir, demir-çelik endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olan Tube & Wire Fuarı’nda üçüncü kez yer aldı.

15-19 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilen fuarda Erdemir, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, Tube & Wire Fuarı’nda, 80 ülkeden gelen 40 bine yakın ziyaretçiye ürünlerini sergiledi. Bu yıl 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında kapılarını açan fuar, Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. Demir-çelik sektörünün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından biri olan fuara bu yıl üçüncü kez katılan Erdemir’in “Sıfır Karbon Hedefine Doğru Çeliğin Yeşil Yolculuğu” temasıyla hazırlanan standında, karbon sıfır hedefine yönelik projeleri anlatan video film gösterildi.

Türkiye’nin önde gelen ihracatçı şirketlerinden Erdemir, 1. salonda yer alan 1D13 numaralı standında ağırladığı uluslararası ziyaretçiler ile ihracat ağına yeni pazarlar eklemek adına verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Stantta gösterilen “Erdemir Sürekli Asitleme ve Tandem Hattı”, “Çelik Üretim Süreci”, “Sıcak Haddeleme” ve “İsdemir Kangal Haddehanesi” animasyon filmleri ise ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.