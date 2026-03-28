Bursa’da gıda ve ambalaj alanında faaliyet gösteren şirkete ilişkin açılan konkordato davasında karar çıktı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddederken şirketlerden biri için iflas hükmü verdi.

Mahkemenin 2025/41 esas sayılı dosyasında görülen davada; Salih İpekçi, Master Bronz Gıda İçecek Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Master Choco Gıda Ambalaj Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin konkordato talepleri ayrı ayrı değerlendirildi.

Mahkeme, konkordato taleplerinin reddine karar verirken, Master Bronz A.Ş. için iflas şartlarının oluşmadığına hükmetti. Ancak Master Choco Gıda Ambalaj Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 25 Mart 2026 tarihi saat 14.43 itibarıyla iflasına karar verildi.

Mahkemenin kararıyla birlikte şirket için yürütülen konkordato süreci sona ererken, iflas süreci resmen başlamış oldu. Sürecin bundan sonra Bursa İflas Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.