Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü Töreni münasebetiyle Azerbaycan’a gitti. Burada düzenlenen törende konuşan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Zaferimiz kutlu olsun. Bugün 30 yıllık işgali sonlanan muazzam zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü.

"Türk Tarihinin Şeref Nişanesi"

Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması Türk dünyası için gururdur. Bu zafer, Türk tarihinde şeref nişanesi olarak altın harflerle yazıldı.

Azerbaycan'ın şehit olan yiğit evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Askerlerimize baktıkça iki devlet tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz.

45 gün önce aslen Karabağlı olan büyük bir şairimizi rahmeti rahmana yolladık. Merhum Yavuz Bülent Bakiler, Karabağ hasretini şu dizelerle dile getirmişti: Uğruna ölebilirim, bir gün biterse her şey Karabağ'ı görmeden, istemem bandolar büyük çelenkler...

Geçmişteki acıların bir daha yaşanmasına izin vermeyiz.

"Aliyev ve Paşinyan'ın Adımlarını Takdirle Karşılıyoruz"

Zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıca barışa giden bir yol olarak görüyoruz. Biz kalıcı barış noktasında son verece iyimseriz. Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu zafer, iki liderin tavrıyla bölgedeki huzuru tesis edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir.

"Her Türlü Desteği Vereceğiz"

Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz. Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Biz de Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğiz.

Bakü - Tiflis Ceyhan ham petrol boru hattı. Şah-Deniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır Nahcivan doğalgaz hattının faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik.

Değerli kardeşlerim, Azerbaycan; Karabağ başta olmak üzere, bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor. Karabağ’a İlham kardeşimle beraber, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kardeşimin de bir kısmına iştirak ettiği ziyaretlerimiz oldu. Zaferden sonra Karabağ’ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettim. Hava limanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demir yollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördük. İlham kardeşimin liderliğinde, can Azerbaycan’ın neleri başarabileceğine yakından tanık olduk."