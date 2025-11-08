TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Sultan Su İnegölspor, Erbaspor'un konuğu oldu. Erbaa İlçe Stadyumu'nda saat 14.00’te başlayan mücadelede bordo-beyazlı ekip, rakibini 4-10mağlup etmeyi başardı.

Hakemler: Levent Gümüşdere, Ardahan Işık, Bedirhan Soydemir

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Taha Cebeci, Orhan Aktaş, Yusuf Tursun, Yasin Ozan

Erbaspor: Özkan Karabulut, Gökhan Payal, Şahin Şafakoğlu, Oğulcan E. Demiroğlu, Serhat Mutlu, Serdar Güncü, Oğuzhan Aynaoğlu, Cemal Şener, Mehmet Istemi, Onurcan Güler, Oktay Balcı

Sarı kartlar: Cemal Şener (Erbaspor),Serdar Güncü, (Erbaspor), Oğulcan E. Demiroğlu, (Erbaspor), Şahin Şafakoğlu, (Erbaspor) Emre Keleşoğlu (İnegölspor), Ahmet Özkaya(İnegölspor)

Maçtan önemli dakikalar

5'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Taha'nın vuruşuyla top ağlarda.

72'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Orhan'ın vuruşuyla top filelerle buluştu

80’inci dakikada İnegölspor atağında topla buluşan Taner’in şutu ağlarla buluştu

86'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Taner'in vuruşuyla top bir kez daha ağlarda.

90’ıncı dakikada İnegölspor’un geliştirdiği atakta topla buluşan Özcan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.