Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşan Erdoğan, gençlerin bu vakalarda hem fail hem de mağdur konumunda olduğunu belirterek, “Gençlerimizi modern kültürün insafına terk edemeyiz. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız,” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Avrupa'nın aydınlanmasında Endülüs'ün rolüne vurgu yaptı ve ilim ile bilime verilen değerin, bir ülkenin geleceği için önemine dikkat çekti.

"Her ilimize bir üniversite kurduk," diyerek Türkiye genelinde üniversite sayısının artırıldığını ifade etti.

Yurtlar konusunda Türkiye'nin benzersiz bir sistemi olduğunu belirtti ve eğitim maliyetlerinin yabancı öğrenciler tarafından karşılandığını vurguladı.

Gazze'deki olaylara ilişkin eleştirilerde bulundu ve "Gazze soykırımı" diyen öğrencilerin polis şiddetine maruz kaldığını dile getirdi.

Son günlerdeki şiddet olaylarına atıfta bulunarak, dijital platformların ve bazı dizilerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Erdoğan, gençlerin korunması ve eğitilmesi gerektiğini vurguladı.