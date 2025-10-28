Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışı ile İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni’ne, Togg’un limuzin modeliyle katıldı. İlk kez görüntülenen araç büyük ilgi gördü.

İlk Defa Görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene içinde bakanların da bulunduğu Togg'un limuzin versiyonuyla geldi. Togg'un bu özel versiyonu ilk defa görüntülenirken, araç kısa sürede gündem oldu.

Fabrikadaki Misafir Turları İçin Yapıldı

Togg yetkililerinden alınan bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.