Türk futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan Bursaspor, Süper Ligde şampiyonluk yaşama sevinci yaşayan nadir Anadolu kulüplerinden biri olmayı başardı. Dört büyüklerin ardından 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ekip, son maçta Beşiktaş'ı yenerek tarihi bir zafer elde etti ve Turkcell Süper Lig'de ipi göğüsleyen taraf oldu.

Bursaspor yaşadığı şampiyonluk sayesinde tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazandı. Bursaspor sadece yaşadığı bu şampiyonlukla değil, şehirdeki spor kültürü ile de öne çıktı.

Şehrin takımına en çok sahip çıktığı ekip olan Yeşil Beyazlılar, bu alanda çeşitli rekorlara da sahip. 3. Ligde 40 binin üzerinde ortalama seyirci ile maç yapan ekip, bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı.

Yeşil Beyazlılar, sadece ülkede değil, tüm dünyada tanınan taraftar grubuyla da öne çıkıyor. Ateşli Teksas Taraftar Grubu'nun marşları, şov ve gösterileri dikkatlice takip edilerek taklit ediliyor. Ancak Bursaspor denilince akla birde timsah yürüyüşü geliyor.

İLK TİMSAH YÜRÜYÜŞÜNÜ UGANDALI MUSUSİ YAPTI

Timsah yürüyüşü ilk kez bir Avrupa maçında yapıldı. 2 Ağustos 1995 yılında Bursaspor, UEFA İntertota Kupası Finalinde Karlsruher'le karşılaştı. Maça damgasını vuran isim Bursaspor'un efsaneleri arasında yer alan Ugandalı Majid Mukiibi Mususi oldu.

TİMSAH YÜRÜYÜŞÜNÜN MUCİDİ OLDU

Karşılaşmanın 79. dakikasında maçı 2-2'ye taşıyan golü kaydeden oyuncu, o anki refleksiyle yere çömelerek, elleri ve dizleriyle çimde yürümeye başladı. Takım arkadaşları da arkasında sıralanarak timsah figürü oluşturdu. Bu sevinç gösterisinin adına da Timsah Yürüyüşü ismi verildi. Bu gol Bursaspor'un kupayı almasına yetmese de Yeşil Beyazlıların sembol dansı olmayı başardı.

Mususi 2 sezon futbol oynadığı Bursaspor'da 57 karşılaşmada 24 gol attı. Timsah yürüyüşünün mucidi olan Majiid Mususi, 13 Aralık 2005 tarihinde ise Uganda'da yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat etti. Ancak Bursaspor'a bıraktığı miras yıllar geçse de unutulmuyor.