CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'ya yönelik eylemlerini sert bir şekilde eleştirdi. Özel, Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlandırma girişimlerini ve yargıya müdahalesini, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı bir "sivil darbe" olarak nitelendirdi.

Özel, Anayasa'nın ihlal edilmesinin devletin temellerine zarar verdiğini belirterek, tüm vatandaşları bu duruma karşı durmaya ve tepki göstermeye çağırdı. Ayrıca, Erdoğan'ın mevcut krizi fırsata çevirme çabalarını ve tek adam yönetimini eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruma karşı dimdik ayakta duracağını vurguladı.