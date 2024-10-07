Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’ye yönelik saldırıların yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Gazze’de yaşanan yıkıma dikkat çekerek, 365 gün önce hayatta olan 50 bin kişinin acımasızca katledildiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’de hastanelerin, farklı inançlara ait ibadethanelerin ve okulların artık var olmadığını ve birçok gazeteci ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de artık aramızda bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Filistin ve günümüzde Lübnan’da hayatını kaybedenlerin yalnızca kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum siviller olmadığını, aynı zamanda insanlığın da yok olduğunu belirtti. Ayrıca, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlar ve uluslararası sistemin de bu trajediden etkilendiğini ifade etti.

"Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail’in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikasının artık sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim’den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum. İsrail’in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.