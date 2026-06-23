İnegöl’de olası sel ve su baskınlarına karşı yürütülen dere ıslahı çalışmaları, İnegöl Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Devlet Su İşleri Bursa 1. Bölge Müdürlüğü tarafından sahada titizlikle sürdürülüyor.

Son yağışlar sonrası bölgede yapılacak çalışmaların önemi artınca zaman kaybetmeden sahaya inen ekipler, İnegöl’ün farklı dere kollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

MEZİT DERESİ VE ŞİPALİ BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında Hasanpaşa Kırsal Mahallesi’nde bulunan Kocasu Deresi, İnegöl Belediyesi ile DSİ yetkilileri tarafından birlikte yerinde incelenerek aciliyet gerektiren noktalar tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ekipler vakit kaybetmeden sahaya inerek ıslah çalışmalarına başladı.

Şu anda Kocasu Deresi’ne su taşıyan Mezit Deresi’nin Çitli ile Kınık kırsal mahalleleri arasında kalan bölümünde ıslah çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Şipali Kırsal Mahallesi köprü bölgesinde de dere düzenleme ve güçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Böylece iki ayrı noktada 2 ekip eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor.

BAŞKAN TABAN’DAN DSİ YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yürütülen çalışmaların İnegöl’ün sel riskine karşı daha dirençli hale gelmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Taban açıklamasında, “Şehrimizin farklı noktalarında bugüne kadar olduğu gibi bugün devam eden ve bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda bizlere destek veren, vatandaşlarımızın güvenliğini arttıran, olası taşkın risklerini en aza indirmeyi hedefleyen, sahada özveriyle çalışan DSİ ekiplerine ve özellikle DSİ Bölge Müdürümüz İnan Gündüz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.