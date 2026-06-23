Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatılan Kültür Yolu Gezileri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şehrin kalbinde yer alan tarihi eserleri yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, Kayseri’nin binlerce yıllık geçmişine uzanan kültür yolculuğunda unutulmaz bir deneyim yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği projeler arasında yer alan Kültür Yolu Gezileri kapsamında vatandaşlar, uzman rehberler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki tarihi eserleri ziyaret etti. Kayseri Kalesi’nden başlayan gezi programında medreseler, camiler, müzeler, külliyeler ve tarihi yapılar ilgiyle incelendi. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden günümüze ulaşan eserler hakkında detaylı bilgiler alan vatandaşlar, her gün önünden geçtikleri yapıların bilinmeyen hikâyelerini dinleme fırsatı buldu. Gezi boyunca rehberlerin aktardığı bilgiler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, tarihi mekânlar büyük beğeni topladı. Kültür Yolu Gezileri kapsamında Gevher Nesibe Darüşşifası, Sahabiye Medresesi, Hunat Hatun Medresesi, Hatuniye Medresesi, Cami-i Kebir Külliyesi ve Kurşunlu Camii gibi önemli eserler ziyaret edildi. Ayrıca müzeler ve kültürel mekânlarda gerçekleştirilen incelemelerle Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından tanıtıldı. Geziye katılan vatandaşlar, şehrin tarihi değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, böylesine anlamlı bir organizasyonu hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Katılımcılar, Kültür Yolu Gezileri sayesinde Kayseri’ye farklı bir gözle bakmaya başladıklarını ifade etti. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşımaya hazırlanan Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürürken, yoğun ilgi gören Kültür Yolu Gezileri de kentin kültür ve turizm hayatına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Her hafta sonu düzenlenen ve 20 Eylül’e kadar sürmesi planlanan Kültür Yolu Gezileri için başvurular Kayseri Kalesi’nde alınmaya devam ediyor.