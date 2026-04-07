Tekirdağ'da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı'nda su ve gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığı vurgulanırken, evsel atıkların da sanayi kadar çevreyi kirlettiği belirtildi. Yetkililer, Ergene Havzası başta olmak üzere arıtma ve atık yönetimi çalışmalarının sürdüğünü ve elde edilecek verilerin ulusal politikalara yön vereceğini ifade etti.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayeleri ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde düzenlenen 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı' Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Çalıştay, Tekirdağ Valiliği himayesinde; Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, iL Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapıldı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Aşık katıldı.

'Su israfı ciddi bir sorun'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yaptığı açıklamada, 'Bugün de yerelde, yani Tekirdağ'da bu çalışmalar ele alınacak. Buradan çıkan sonuçlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına da yön verecek. Başlık çok önemli, Yerelden Ulusala İsraf ve Atık. İsraf maalesef günümüzde oldukça yaygın. Özellikle son şu günlerde, geçen sene ve bu sene bizi en çok rahatsız eden konuların başında su israfı geliyor. Suyun yoksunluğu ve eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntımız var. Belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz yoğun bir şekilde çalışıyor ve gayret gösteriyor. Bir taraftan Devlet Su İşleri barajlar ve göletler yapıyor, ancak diğer taraftan bizim de israf etmememiz, suyu biriktirmemiz ve doğru kullanmamız gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin bilinçlendirme çalışmaları var, ancak bunların artırılması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

'Restoranlarda ciddi gıda israfı var'

Vali Soytürk, 'Bir taraftan gıda israfı var, bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde insanlar gıdaya ulaşamazken, etrafımızda görüyoruz. Restoranlarda yemeyeceğiniz, yiyebileceğinizin birkaç katı masada ürün getiriliyor ve hiç dokunulmadan büyük bir kısmı çöpe gidiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda da bir bilinçlenme ve gereğini yapma durumundayız' ifadelerini kullandı.

Ergene Havzası vurgusu

Atık yönetimine de değinen Soytürk, 'Türkiye'deki en büyük arıtma tesisi ve atık çalışması Ergene Havzası'nda gerçekleştirilmiştir. Milyonlarca dolarlık bu çalışma tamamlanmıştır. OSB'lerdeki her bir fabrikanın atığı, bulunduğu OSB içinde arıtılmakta ve SAİS sistemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu çok önemli bir çalışmadır. Şu anda yaklaşık 1,5 yıldır suyun kaynağından denize ulaşıncaya kadar olan süreçte ölçümler yapıyoruz. Fabrikalardan ve OSB'lerden önce, evsel atıkların su kaynaklarını kirlettiği noktaları inceliyoruz. Görüyoruz ki bugün evsel atıklar en az sanayi kadar kirletici. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemizle birlikte, söz konusu bölgelerdeki tüm evsel atıkların Velimeşe OSB'de arıtılmasıyla ilgili bir protokol çalışması yürütüyoruz. Çok yakın bir tarihte bu protokolü imzalayacağız. Çünkü Velimeşe OSB'nin bu yükü kaldırabilecek büyük bir kapasitesi bulunmaktadır. Böylece Ergene Nehri ve çevresi daha temiz hale gelecektir' diye konuştu.

'Arıtma çamurları ekonomiye kazandırılacak'

Arıtma süreçlerinin ardından oluşan yeni sorunlara da değinen Soytürk, 'Arıtma yapıyorsunuz, bu sefer başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. O da arıtma çamurları. Hem koku yapıyor hem depolanması sıkıntı. Bununla ilgili de çok uzun zamandır çalışıyoruz. Bir projemiz var, bu projeyi Sanayi Bakanlığımıza anlattık. Perşembe günü Sayın Bakanımızla bir kere daha görüşeceğiz. Çok az bir ısıyla bu çamurları kurutup ekonomiye kazandırma projesi. Böylece yaklaşık 4 bin kalorilik bir ürün olacak ve bu ürünler aslında çimento fabrikaları için bir yakıt haline gelecek' dedi.

'Çalıştaylar politika üretimine katkı sağlayacak'

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı ise yaptığı açıklamada, 'Vakıf olarak 2023 yılında Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde kurulan ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda yürüten bir organizasyon olarak, ulusal tarafta illerimizde sıfır atık süreçlerini irdelediğimiz, bu alandaki aksaklıkları ve giderilmesi gereken eksiklikleri tespit etmeyi arzu ettiğimiz ve aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak yerel ve merkezi otoriteye bu alandaki önerilerimizi sunmak amacıyla sıfır atık çalıştaylarını düzenliyoruz. Bu yıl ülkemizde yapılacak olan COP31 konferansı için de aslında bir hazırlık çalışması olan bu çalıştaylar, illerimizde temas edilen tüm hususlarla ilgili sıfır atık süreçlerini irdelemek ve bir rapor hazırlığı çalışmasıdır. Bu çalıştaylar ve sonucunda elde edilecek raporlar, ülkemizin genelinde sıfır atık süreçlerini toplu halde görmemizi ve hangi alanlarda çalışma yapılması gerektiğini bizlere gösterecek' diye konuştu.