İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir açıklama yaparak tüm ilçe halkının Kurban Bayramı’nı kutladı. Taban, mesajında birlik ve beraberlik mesajı içeren kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

BAYRAMLAR, KARDEŞLİK DUYGULARIMIZI PERÇİNLER

“Bizler inançlarına, geleneklerine, köklerine bağlı bir milletiz. Bayramlar bizim kardeşlik duygularımızı perçinler. Bulunduğumuz şartlara şükretme bilinci verir. Geçmişle bugünün arasında sarsılmaz surlarla çevrili gönül fetihleri sunar. Müslüman coğrafyalarda hüzün içinde bayramı karşılayan yüreklere, kabul olmasını temenni ettiğimiz dualar göndeririz.”

KURBAN BAYRAMI ADANIŞ VE TESLİMİYETİN BAYRAMIDIR

“Kurban Bayramlarında teslimiyet vardır. Hz. İbrahim’in kalbindeki tevekkülü, Hz. İsmail’i kesmeyen bıçağın ardındaki teslimiyeti hissedersiniz. Bu manevi olguların içinde komşunuzu gözetir, yakınlarınızın kapısını çalar, ibadetinizin gereğini yerine getirirken onlara ikramda bulunduğunuz kurbandan nasiplenirsiniz. Bu idrak ile şekillenen, ibadetin ecrinden de nasip alınmış bir bayram olmasını temenni ediyorum. Bizi milletçe bir arada tutan sarsılmaz değerlerimizi canlı tutacağına inanıyorum. Gönderlerimizde bayraklarımız, minarelerde ezanlarımızla nice bayram sabahlarına milletçe, memleketçe göz açmayı temenni ediyorum.”

BAYRAM İKLİMİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞACAĞIMIZ BİR KURBAN BAYRAMI DİLİYORUM

“Milletçe birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönül birliğinin simgesi olan Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların pekiştiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu müstesna zamanlardır. Bayramın manevi iklimini en güzel şekilde yaşayacağımız bir Kurban Bayramı olmasını diliyorum. Bu vesileyle başta kıymetli İnegöllü hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”