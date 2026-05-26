Olay, Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi 401. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram temizliği yaptığı öğrenilen Yücel Sığın (62), cam sildiği sırada dengesini kaybederek binanın 2'nci katından terasa düştü.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yücel Sığın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sığın'ın cenazesi Edabali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yakınları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarını tutamadı.