Olay, sabah saatlerinde Emirgan sahilinde meydana geldi. İddialara göre, sahilde oturan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Denizde bir süre yüzen kadın, iskeleye yaklaştığı sırada aniden panikleyerek fenalaştı. Kadının su üzerinde baygınlık geçirdiğini gören vatandaşlar hemen kadının yardıma koştu. Baygın kadını denizden çıkarmak için seferber olan vatandaşlar, sahil hattı boyunca denizden karaya çıkışı sağlayacak bir merdiven bulunmaması nedeniyle çaresiz kaldı. Kadını yukarı çekmekte zorlanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaşam mücadelesi veren kadını bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadına ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede sık sık denize giren vatandaşlar, sahil şeridinde acil durum merdivenlerinin olmamasına tepki gösterdi.

"Merdiven olmasını istiyoruz"

Denizde bulunan kadını kurtarmaya çalışan Seyit Sarıkaya, sahil şeridine merdiven istediklerini ifade ederek, "Her hafta buraya geliyoruz, burada yüzüyoruz. Burada yüzerken balıkçı ağabeyler birinin denize düştüğünü söyledi. Koştuk. Oraya vardığımızda kadın bayılmıştı. Sahil güvenlik gelene kadar tuttuk. Nefes aldırmaya çalıştık. Bir iki kendine gelsin diye hafif hafif yanaklarına dokundurduk. İstifrağ etti, sonra ambulans geldi. Sahil güvenlik ekibine verdik. Bazı vatandaşlar yüzdüğünü kıyıya yanaşamayınca korktuğunu söyledi. Korkunca panik yaptı, panik yapınca da dengesini kaybetti. Oraya vardığımızda da bayılmıştı zaten. Ambulans geldi götürdü, geldiğinde bilinci yerinde değildi ama şimdi ne durumda bilemiyoruz. Düşme vakalarında merdiven çok önemli. Merdiven aslında önceden vardı yani her 100 metrede bir merdiven vardı, söktüler. Bu yalıda yaşayanlar rahatsız oluyormuş. Merdiven olmasını istiyoruz. Merdiven çok çok istiyoruz. Daha önce biz dilekçe de verdik ama şey kabul görmedi. Kendi merdivenimizle getiriyoruz. Burada arkadaşlar serinlesin, girsin istiyoruz. Bu Boğaz’ın güzelliğinden faydalanmak istiyoruz. Çok eğlenceli, çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi merdivenimizi kendimiz getiriyoruz. Motorla getiriyorum ben bu merdiveni. Zorlanıyoruz da. Yetkililerden bir an önce merdiven istiyoruz. Çok mutlu oluruz" dedi.

"Kadın kenarda otururken bir anda denize atladı"

Sahilde balık tutan Ali Efe Koçhan, kadının oturduğu sırada denize atladığını ileri sürerek, "Bizim akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğümüz bir kadın kenarda otururken bir anda denize atladı. Normal yüzerken iskele kenarına geldiğinde bir anda bağırmaya başladı ’yardım edin yardım edin’ diye. Suda bir panik atak geçirdi galiba. İnsanlar yanına atladığında bayılmaya başladı. Sahil güvenlik geldi. Sahil güvenlik kadını çıkarırken bayağı zorlandılar çünkü kadın aslında çıkmak istemiyor gibi bir şeydi. Ondan sonra polis gelince çıkmak zorunda kaldı. Ambulansa geçtiler, durumunun iyi olduğunu söylediler. Burada benim bildiğim denize girilmiyor aslında ama işte girenler olduğu için buraya merdiven de koymaları gerekiyor" diye konuştu. İbrahim Akçay ise, kadının kurtarıldığını söyleyerek, "Ben geldiğimde burada yüzen arkadaşlar vardı. Tam kıyıda üç kişi tutmuşlardı. Polis geçiyordu buradan, yanaştılar, ıslık çaldılar, seslendiler, geldi. Sonra kadını tekneye aldılar. Ambulans geldi, polisler geldi, götürdüler. Ama kendisi atladığını söylediler. Ben geldiğimde suyun içinde kurtarmaya çalışıyorlardı. Üç kişi kurtardılar, aldılar ama durumunun ne olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.