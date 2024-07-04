Ergeneli şampiyon sporcu Sinem Yıldız, Bulgaristan’da düzenlenen turnuvada şampiyon olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na birinci sıradan katılma hakkı elde etti.

Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde gerçekleştirilen FZ FORZA Bulgarian Junior Open Championship 2024 Badminton turnuvasına Türkiye’yi temsilen katılan Ergeneli sporcu Sinem Yıldız, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Aynı turnuvada bir başka Ergene temsilcisi Damla Yalçınkaya da çift kızlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Bu sonuçlarla başarılı sporcu Sinem Yıldız Dünya ve Avrupa Şampiyonası’na birinci sıradan katılmaya hak kazandı.