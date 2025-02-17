15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanmış FETÖ'cülere yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Diğer yandan da 15 Temmuz'dan sonra faaliyete geçirilen Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören genç subaylar, orduda taze kan olarak görev alıyor.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'nin gündemini meşgul eden teğmenler davasıyla ilgili konuştu.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Afyoncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

15 Temmuz'da bütün askeri eğitim kurumları çökmüş, 16 bin askeri öğrenciyi başka okullara naklediyorsunuz, 23 binden fazla insanı ihraç ediyorsunuz.. Şunu net söylüyorum; başta sivil üniversiteler olmak üzere, bugün hala birçok devlet kurumunda kripto FETÖ'cüler vardır. Sayısını bilemem ama var.

Devletin istihbarat raporlarında, hala askeri okullara sızmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tespit ederseniz almıyorsunuz. Çünkü vazgeçmiyorlar. Bunun tamamını tespit etmeniz mümkün değil. 12 Şubat 2012 MİT krizinden sonra bazı FETÖ'cüler farklı gruplara girdi. Bunun içinde sol örgütler de var.