Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Sargın güven tazeledi.

İnegöl Kütahyalılar ve Domaniçliler Derneği Genel Kurul Toplantısına dernek lokalinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulları raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Sargın dernek

üyelerin tamamına yakınının oyunu alarak tekrar güven tazeledi.

Seçimin ardından Başkan Mehmet Sargın, dernek üyelerine teşekkür ederek, "Kongremiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.