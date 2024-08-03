Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Erikli Sahili’nde sıkça şikayete neden olan çöp konusu ile ilgilili olarak yapılan çalışma ile iki traktör dolusu çöp topladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeler yetr aldı: “Mücavir alanlarımızdan Erikli Sahili'nde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz! Sağlıklı ve hijyenik sahiller için sürdüğümüz çalışmalar kapsamında iki traktör dolusu çöp topladık ve sahilimizin temiz görünümünü koruduk. Saros’un incisi sahillerimizin temizliği için çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz."

Kaynak: igf