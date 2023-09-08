Kadınlar genel olarak 45 ile 55 yaş arasında menopoza girmektedir. Bu yaşlarda menopoz etkileri başlamakta ve menopoz genel olarak maksimum 2 yıl sürmektedir. En fazla 2 yılın sonunda menopoz tamama ermekte ve sonlanmaktadır.

Erken menopoz ise 40 yaş öncesinde görülen menopozdur. Menopoza erken girmenin çok çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak genetik faktörler ve yaşam biçimi menopoza sebep olmaktadır.

Erken Menopoz Nedenleri Nelerdir? Erken menopoz %3 oranında görülmektedir. Erken menopoz vakalarının %60’ı genetik sebeplere bağlı olarak oluşmaktadır. Genetik faktörler erken menopozun en başlı sebebidir. Özellikle birinci derece yakınında annesinde ya da teyzesinde erken menopoz görülen kişilerin erken menopoza yakalanma riski daha yüksektir.

39 yaşında görülen menopozda erken menopozdur. Ancak 30 yaş öncesi menopoz da erken menopozdur. Özellikle 30 yaş öncesi erken menopoz olarak adlandırdığımız menopoz genel anlamda kromozomlardan kaynaklı oluşmaktadır. Kromozom diziliminde kadınlarda 2 tane X kromozomu bulunmaktadır. Ancak kadında bir tane X kromozomu varsa ya da ikinci X kromozomunun bir kısmı eksikse erken menopozun görülme riski çok yüksektir.

Erken Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Erken menopoz öncelikle adet düzensizlikleriyle kendini göstermektedir. Adet düzensizlikleri erken menopozda öncelikle adet sürelerinin kısalmasıyla meydana gelmektedir. Bir kadının adet süresi 7 – 10 gün arasında sürerken adet süresi erken menopoz döneminde kısalmaktadır. Hatta 3 güne kadar indiği gözlemlenmiştir.

Erken menopozda adet düzensizlikleri yalnızca adet sürelerinin kısalmasıyla görülmez. Aynı zamanda adet aralıklarında da değişimler oluşmaktadır. Erken menopoz adet dönemlerinde değişimlerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. 26 günde bir meydana gelen adetler zamanla 35 – 45 – 55 günde bir meydana gelmeye başlar. Zamanla 3 – 4 aylık gecikmeler görülür. Son olarak ise adet hiçbir şekilde görülmemektedir. Adet görmenin üzerinden 12 ay geçtikten sonra ise menopoz tamamlanmış demektir.

Erken Menopoz İçin Ne Tür Tedaviler Uygulanıyor?

Erken menopoz döneminde iki çeşit sorun meydana gelmektedir. Bir sorun yumurtalıkların azalması ya da bitmesidir. Diğer bir sorun ise östrojen hormonun azalması ya da bitmesidir. Erken menopoz döneminde eğer ki çocuk sahibi olunmak isteniyorsa yumurtalıkların bitmesi durumunda hiçbir tedavi geçerli değildir. Hangi tedavi yolu uygulanırsa uygulansın yumurtalıklar bittikten sonra yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ancak yumurtalıkların azalması ya da östrojen hormonunun azalması durumunda tedavi mümkün olabilir. Azalmaya karşı tedavi uygulandığında ilaç tedavisiyle birlikte yumurtalıkların kalanı korunmuş olmaktadır. Bu sayede çocuk sahibi olunabilir. Ancak bu durumda önemli olan menopozun ne kadar ileri aşamada olduğudur. Menopoz kesinleştikten sonra tedavi mümkün değildir ve menopoz kesinleştikten sonra tedavisi de mümkün olmamaktadır.

Erken Menopoz Tedavisinden Sonra Yeniden Adet Görülür Mü?

Erken Menopoz tedavisinden sonra kullanılan ilaçlarda vajinal kanama görülme ihtimali vardır. Ancak yeniden adet görme ihtimali %5 kadar düşük bir ihtimaldir.