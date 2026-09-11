Günümüzde unutkanlık şikâyetlerinin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç bireylerde de arttığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Er, gençlerde ortaya çıkan unutkanlığın nedenleri, riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Dr. Büşra Er, “Eskiden daha çok ileri yaş grubunda görülen unutkanlık yakınmaları artık ergenlik döneminde dahi karşımıza çıkabiliyor. Unutmak; bilgiyi geri çağırmada veya kaydetmede yaşanan güçlük olarak tanımlanır. Uyku düzensizliği, sağlıksız beslenme, dikkat eksikliği ve depresyon gibi nedenlerin yanı sıra dijital medya kullanımı da bu durumu artırıyor” dedi.

Alman nörobilimci Manfred Spitzer tarafından ortaya atılan “dijital demans” kavramına dikkat çeken Dr. Er, özellikle gençlerde giderek uzayan ekran süresinin dikkat ve hafıza işlevleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğini vurguladı.

Dr. Er, “Sürekli uyarıcıya maruz kalmak, bilgiye kolay ulaşılması ve mavi ışığın uyku hormonlarını baskılaması zihinsel tembelliğe neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Alzheimer konusunda yanlış bilinenlere dikkat çekti

İleri yaş grubunda en sık karşılaşılan unutkanlık nedenlerinden Alzheimer hastalığına da değinen Dr. Büşra Er, toplumda bu hastalıkla ilgili yaygın bir yanlış anlaşılma bulunduğunu belirtti.

Er, “Ailede Alzheimer hastası bulunması genetik geçiş ihtimalini düşündürse de Alzheimer vakaları tüm olguların yalnızca yüzde 1'inden azını oluşturuyor. Genetik testler rutin olarak önerilmemektedir” dedi.

Unutkanlık şikâyetlerinin önlenebilir olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Er, dijital medya kullanım süresinin azaltılmasının önemine dikkat çekti.

Dr. Büşra Er, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, kitap okuma, bulmaca çözme ve hafıza oyunları gibi zihinsel aktivitelerle beynin aktif tutulmasının unutkanlıkla mücadelede oldukça etkili olduğunu ifade etti.