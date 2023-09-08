Başhekim DT. Tayfun Evren Zengi’nin Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başhekim olarak atanmasıyla boşalan İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimlik görevine DT. Abdullah Yeniyıl atandı. 2021 yılından itibaren İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde diş tabibi olarak görev yapmakta olan Yeniyıl 1991 İnegöl doğumludur.

2015 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden mezun olan Yeniyıl 2015-2018 yılları arasında Kahramanmaraş Çağlayancerit Devlet Hastanesinde, 2018-2021 yılları arasında Sakarya Geyve Devlet hastanesinde görev yaptı. Yeniyıl evli ve 1 çocuk babasıdır.

Öznur Dede