Kayığıyla yıllarca halka hizmet veren ve 1. Dünya Savaşı sırasında ayrılıkçı Ermenilerin kurmuş olduğu çeteler tarafından Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde şehit edilen Hüseyin Kaptan, ailesi ve tüm şehitler dualarla anıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından şehitlerimize ahde vefa örneği olarak ve ihya edilip ziyarete açılan Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı’nda anma programı gerçekleştirildi. Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilerek şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için yapılan şehitlik ve anıt, ziyarete açıldığından beri şehitlerin hatıralarını ve kahramanlıklarını geleceğe taşımaya, tarih bilinci oluşturmaya devam ediyor. Şehitliğin ziyarete açılışının 3. yıl dönümünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 17 Ağustos Camii İmam Hatibi Veysel Karakaş’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

“Türklere karşı katliamlar yapmışlardır”

Programda konuşan başkan Yasin Özlü, “Başiskele’mizin tarihinde nice kahramanlıklar, nice zaferler, nice güzel hâtıralar bulunmaktadır. Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır. Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır” dedi.

“Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak”

Yenilenen şehitliğin 2021 yılında ilk kez ziyarete açıldığını belirten Özlü, “Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık ve 24 Nisan 2021’de ilk kez ziyarete açarak tüm dikkatleri Şehidimiz Hüseyin Kaptan ve ailesine yapılan katliamın üzerine çekmiştik. Yapmış olduğumuz bu anıt ve şehitlik Kocaeli’nde bir ilk olup, 1. Dünya Savaşı sırasında, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, onlara olan saygımızı gösterecektir. Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile milletimizi yaftalamak isteyenlere en güzel, en anlamlı cevabı Başiskele’mizden veriyor, tarihimizin gerçeklerini geleceğe taşıyoruz. Vatan, millet, bayrak ve dinimizin uğrunda şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ebedi mekanları cennet, ruhları şad olsun” diye konuştu.

Öte yandan gerçekleşen programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Şehit Hüseyin Kaptan’ın torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.