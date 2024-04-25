Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılında Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda savaşta hayatını kaybedenler anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu senesinde Gelibolu Yarımadası’ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda tören düzenlendi. Savaşta ölen Avustralya ve Yeni Zelanda anıldığı tören askeri bandonun çalması ile başladı. Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Törende ülkelerin milli marşları okunurken, askerlerin taşıdı çelenkler anıta bırakıldı. Türkiye ve Avustralya bayrakları göndere çekildi. Dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Törene; İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ile diğer ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri katıldı.