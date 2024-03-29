Seçimlere sayılı günler kala adaylar saha çalışmalarını hızlandırdı. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ortak adayı Hasan Eroğlu meclis üyesi adayları ve teşkilatıyla çarşı merkezini ve kültürparkı ziyaret etti.



Esnaf, kafe ve kıraathaneleri ziyaret eden Hasan Eroğlu bir yerde gençlerin langırt oyun teklifini kabul ederek gençlerle langırt oynadı.

Yapılan ziyaretlerde özellikle gençlere seslenen Hasan Eroğlu YSK verilerine göre Türkiye’de aday yaş ortalamasına göre en genç partinin Saadet Partisi olduğunu belirtti.



BOŞ VAATLERE ALDANMAYIN

Ziyaretlerde gençlerle hasbihal eden Eroğlu “Bizim de sizler için bir dijital gençlik merkezi projemiz var. İçinde greenbox stüdyodan tutun da VR XR oyun salonlarına kadar her şeyi düşündük. Ama başka adayların da benzer vaatlerini de görebilirsiniz. Genç kardeşim projeler vaatler bir kriter ama sana geleceğe dair umut vermedikten sonra hepsi boştur. Senin birçok sorunun var. Sadece konu sosyal aktivite değil. Senin bu şehirde gerçekten bir birey olarak kabul edilmen ve çözüme katkı sunacak bir noktada olman gerekir. Bizim siz genç kardeşlerimizle ilgili yapacağımız çalışmalarda ana odağımız sorumluluk sahibi ve gelece dair umutları olan bir gençliktir.” dedi.



GENCİN GÖZÜNDE IŞILTI GÖRDÜĞÜMÜZ MÜDDETÇE UMUT VAR DEMEKTİR

“Rahmetli Erbakan hocamız bir milletin gücü tankı silahı değil inançlı gençleridir derdi. Sizler inançla geleceğe sarıldığınız müddetçe milletçe ayakta durabiliriz. Bizler ise yerel yönetimlerde sizlerin bu inancını, enerjisini dinamik tutacak her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü sizlerin gözündeki ışıltıyı gördüğümüz müddetçe umutvar olmaya devam edeceğiz” dedi.