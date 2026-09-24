AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, saha çalışmaları kapsamında 17 ilçeyi gezerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade etti. Davut Gürkan, "Saha çalışmalarımızın sonucunda bir sonuç çıkaracağız ve bu sonuçlar genel merkezimize takdim edilecek. Bizim genel siyasetimiz ve çalışma tarzımız hep bu şekilde oldu, bu şekilde de devam ediyoruz. Sayın Genel Başkan Vekilim, yılbaşından bu yana Bursa İl Teşkilatı olarak yaklaşık 20 bine yakın, tam 19 bin 865 hane ziyareti gerçekleştirdik. Ardından, yılbaşından bugüne kadar AK Parti'ye 22 bin 240 yeni üye kazandırdık" dedi.

Kaynak: İHA