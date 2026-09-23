İstanbul Adalar’da Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından Belediye Meclisi yeni başkanvekilini seçmek için toplandı. AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, yapılan oylama sonucunda başkanvekili seçildi.

21 Eylül’de yapılması planlanan seçim, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül’e ertelenmişti. Bugünkü seçimde CHP’den bazı meclis üyelerinin AK Parti adayına oy verdiği bildirildi. CHP ise Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.