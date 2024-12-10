Esad yönetiminin Sednaya Hapishanesi'ne akın edenler yakınlarının izini arıyor

Suriye'de Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Beşar Esad rejiminin uyguladığı işkenceler nedeniyle "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. Kayıp durumdaki yakınlarını arayanlar ise hapishaneye akın etti. Aileler, hapishanedeki belgelerde kayıp durumdaki yakınlarına dair iz aradı.

Esad'ın ölüm merkezi

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor. Beyaz binada, cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.

İnsan hakları grupları ve mağdurlar, Sednaya'yı özellikle 2010 yılında başlayan ve bölgeyi etkisi altına alan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlıyor. Halkın siyasi reformlar ve Esad ailesinin otokratik yönetiminin sona ermesini talep etmeye başladığı 2011 yılında ülke geneline yayılan protestoların ardından başlayan gözaltı işlemleri, işkence ve infazlar için ilk adres "Sednaya" oldu. İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü. 2017 yılına ait uydu görüntüleri, öldürülenlerin cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için hapishanedeki krematoryum inşa edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor.