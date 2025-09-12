Esenler Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenleyeceği Esenler Sokak Ligi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk spor basınının usta ismi Sabri Ugan’ın anısına bu yıl "Sabri Ugan Esenler Sokak Ligi" adıyla futbol coşkusunu sokaklara taşıyacak.

Futbolseverleri beşinci kez yeşil sahada buluşturacak Esenler Sokak Ligi başlıyor. Türkiye’nin en büyük sokak futbolu organizasyonlarından biri olan ligde 64 takım ve bin sporcu, sokak futbolunun ruhunu sahalara taşıyarak şampiyonluk mücadelesi verecek. "Sen de Katıl, Büyük Heyecana Ortak Ol" sloganıyla düzenlenecek ligin kayıtları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren takımlar para ödülü ile ödüllendirilecek. Birinci takıma 60 bin, ikinci takıma 50 bin, üçüncü takıma ise 40 bin Türk Lirası ödül verilecek. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen lig, bu yıl da mahalle ruhunu sahalara taşıyarak katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Minnet ve vefanın ifadesi

Türk futbolunu sesiyle yıllarca milyonlara sevdiren, sporseverlerin kalbinde derin izler bırakan Sabri Ugan, sadece bir spiker değil, spor kültürünün gelişmesinde öncü bir figür oldu. Enerjisiyle maçlara heyecan katan, sesiyle futbol tarihine tanıklık eden Ugan, spora ve gençlere olan katkılarıyla her zaman hatırlanacak. Daha önce Esenler Belediyesi Spor Spikerliği Akademisi kapsamında gençlerle buluşarak bilgi ve tecrübelerini aktaran Sabri Ugan, yeni nesil spor medyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Onun rehberliğinde yetişen genç spikerler, bugün onun mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Bu yıl Sabri Ugan adına düzenlenecek olan Esenler Sokak Ligi, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda ona duyulan minnet ve vefanın bir ifadesi olacak. Ugan’ın adı, tıpkı sesi gibi Esenler sokaklarında yankılanmaya devam edecek.