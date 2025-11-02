İstanbul’da Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Merter Giyim Festivali başladı. "Moda Burada Yeniden Yazılıyor" sloganıyla düzenlenen festivalde sektör temsilcileri ve moda tutkunları bir araya geldi.

İstanbul’un önemli moda merkezlerinden Merter, geleneksel hale gelen 5. Merter Giyim Festivali ile bir kez daha sektör temsilcilerini ve moda tutkunlarını bir araya getirdi. Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen festival "Moda Burada Yeniden Yazılıyor" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, 9 Kasım tarihine kadar devam edeceği öğrenildi. Festival alanında ziyaretçiler için özel stantlar, tasarım atölyeleri ve trend sunumlarının da yer aldığı renkli etkinlikler düzenleniyor. Organizasyon, moda severlere yeni sezonun enerjisini ilk hissedenlerden olma imkanı sunuyor.

"Ürünler kaliteli"

Festivale ailesi ile katılan Hekim Özdemir, "Etkinlik alanı güzel, fiyatlar uygun. Ürünler kaliteli. Çocuklar ve aileler için aktivite oluyor. Gelip geziyoruz, ihtiyacımız var ise karşılıyoruz" dedi.

"Satışlardan memnunuz"

Festivale katılan firma çalışanı Baran Mertcan, "Satışlardan memnunuz. Elimizdeki ürünleri çıkarttık. Yeni bir müşteri kitlesi edindik. Bu bizim için yeterli. Bunun yanında farklı firmalarla komşuluğumuz bağlamında yeni bağlar edindik. Esnaflık ruhumuz gelişti" şeklinde konuştu.

"Halkımıza hizmet vermekten gerçekten gurur duyuyoruz"

Firma sahibi Kadir Macit, "Biz her sene olduğu gibi festivale katılıyoruz. Halkımız ile buluşuyoruz. İnanın halkımız da çok memnun bu festivallerden. Halkımıza hizmet vermekten gerçekten gurur duyuyoruz. Halkta bunun için teşekkür ediyor. Bu alt yapıyı hazırladığı için belediye başkanına da teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ürünlerini daha hızlı satabiliyorlar ve sürüm odaklı çalışabiliyorlar"

Firma olarak festivalun ve satışların iyi gittiğini söyleyen Furkan Yeşiltaş, "Bu üçüncü fuarımız oldu. Hem bizim adımıza hem perakende üretici adına Güngören Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinliğe teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. Bunu başkan ve başkan yardımcıları ile sürekli konuşuyoruz, onlar da her sezon yapılmasını istiyor. Biz de çok istiyoruz. Bu dar piyasada üreticilerimiz ve toptan satış yapan firmalarımız için nefes verici bir etkinlik oluyor. Ürünlerini daha hızlı satabiliyorlar ve sürüm odaklı çalışabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Durgun piyasaya rağmen fiyatlar ve satışlar gayet iyi"

Çocuk giyim şirketi sahibi Özgür Akış, festivalin piyasaya hareket kazandırdığını söyleyerek, "Güngören Belediyemizin düzenlemiş olduğu Merter Tekstil Festivali’nin beşincisindeyiz. Burada bulunan katılımcıların tamamı imalatçı ve üretici. Belediyemiz bu imkanı verdi. Güzel bir festival, fiyatlar çok uygun, satışlar gerçekten çok iyi. Bu durgun piyasaya rağmen fiyatlar ve satışlar gayet iyi. Çok memnunuz" dedi.

"Poşetleri doldurup çıkacağız"

Festivale İstanbul dışından gelen Metehan Yağcı, "Tekirdağ Çerkezköy’den geliyoruz. Geldik fiyatlar uygun, gayet güzel şeyler de var. Poşetleri doldurup çıkacağız. Güzel bir çalışma olmuş" dedi.

"Tüketici ile üreticiyi buluşturuyoruz"

Güngören Belediyesi Halkla İlişkiler Festival Koordinatörü Cihat Açıkgöz, "Bu sene ikinci olmak üzere toplamda düzenlemiş olduğumuz 5. Merter Giyim Festivali. Merter bölgesinde toptan satış yapan tekstilci firmalarımızı burada tek çatı altında toplayarak, toptan fiyatına perakende satış yaptırıyoruz. Güngören Belediyesi olarak tüketici ile üreticiyi buluşturuyoruz. Festivalimiz 1 ve 9 Kasım arasında olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.