Esenler Belediyesi 18-24 Mayıs Müzeler Haftası’na özel İstanbul’da bulunan müzelere geziler düzenledi. Yüzlerce Esenlerli, farklı konseptlerdeki müzeleri ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Esenler Belediyesi, her yıl 18-24 Mayıs tarihlerinde kutlanan Müzeler Haftası’na özel müze ziyaretleri düzenledi. Ziyaretler kapsamında Esenlerliler, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, İstanbul Oyuncak Müzesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi’ni keşfederek bu müzelerle ilgili bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı.

İstanbul Oyuncak Müzesi ziyaretinden bir hayli memnun kaldığını belirten Ahmet Kutlu, “İstanbul’da yaşadığım halde bu tür yerleri gezme şansım olmamıştı. Bu nedenle bugünkü etkinlik benim için çok kıymetli. Esenler Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayşe Şahin ise “Sürekli yakınından geçtiğim Topkapı Sarayı Müzesi’ni bugün güzel bir programla ziyaret ettim. Benim açımdan çok faydalı oldu” diye konuştu.