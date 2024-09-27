Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, SMA Tip 2 hastası olan Aysima ile Nursima Öner kardeşlere yardım elini uzattı. Sosyolog yazar Başkan Özer, satışa sunacağı kitaplarının gelirini ikiz kardeşlere bağışladığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 8 yaşındaki Aysima ve Nursima’yı makamında ağırladı. Minik kardeşler, Başkan Özer’e “Başkan amca, biz de oyunlar oynamak istiyoruz, bize destek olun” diyerek yardım istedi. Kardeşlerin talebi üzerine Başkan Özer, kitap satışlarından elde edeceği gelirin tamamını SMA hastası ikizlere bağışlayacağını belirtti.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, toplumun ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olması gerektiğini belirtti. Özer, “Bizim kültürümüzde, ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı vardır. Eğer bir aile maddi zorluk içindeyse, çocuklarının eğitim veya sağlık konusunda desteğe ihtiyacı varsa, toplum olarak elimizi uzatmalıyız. Bu yüzden herkese çağrıda bulunuyorum: Aysima ve Nursima’nın okula gitmesi, oyunlar oynayabilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Anneleri yok, çocuklarımızla halaları ilgileniyor. Bu iki güzel çocuğun daha iyi bir gelecek için hepimizin yardımına ihtiyacı var. Toplum olmanın gereği, birbirimize el uzatmaktır” diye konuştu.

“Başkanımızın desteğiyle başaracağız”

İkiz kardeşlerin bakımını üstlenen hala Nurten Öner de Başkan Özer’e yardımı ve çağrısı için minnettar olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Ben Aysima ve Nursima’nın halasıyım. Kızlarımız 8 yaşında ve SMA Tip 2 hastası. Türkiye’de ve dünyada bu hastalığa sahip ilk ikizler. Kampanyamızın yüzde 70’ini tamamladık ancak geriye kalan yüzde 30 için sadece 3 ayımız kaldı. Eğer kızlarımız 21 kiloya ulaşırsa, bu ilacı alma şansımız kalmayacak. Şu an Aysima 19, Nursima ise 17 kilo. İkizlerim okula gitmek, yürümek ve parklarda oynamak istiyorlar. Belediye Başkanımız çok ilgiliydi ve elinden gelen her yardımı yapacağını söyledi. Başkanımızın desteğiyle bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Kendisine çok teşekkür ederiz"