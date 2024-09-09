Esenyurt Belediyesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde cadde ve sokakların parke döşeme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Esenyurt Belediyesi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde cadde ve sokakların parke döşeme ve asfaltlama çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, bölge halkının yaşam kalitesini artırmak, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Yetkililer, yapılan çalışmaların amacının sadece yolları yenilemek olmadığını, aynı zamanda bölgenin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti. İlçe sakinleri de yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve yeni yolların hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti.

Selahattin Eyyübi Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir, “Yaklaşık 11 yıldır bu mahallenin muhtarıyım. Bu süre zarfında mahallemizde birçok sorun ve sıkıntı yaşandı. Özellikle son 5 yılda, bazı kapıları çalmamıza rağmen hiçbirini açmayı başaramadık ve bu nedenle iş yapamadık. Ancak, Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’in göreve gelmesiyle mahallemizde büyük değişimler yaşandı” şeklinde konuştu.

“10 sokak tamamen yenilendi”

Mahallede bulunan birçok sokağın yollarının yenilendiğini belirten Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 10 sokak tamamen yenilendi. Bütün bu sokaklar elden geçirilip yeniden yapıldı. Örneğin, 1551. Sokak’ta ufak bir yağmur yağdığında bile evlerin bahçe katlarını su basıyordu. Şimdi ise bu sokakta büyük yağmur suyu kanalları yapıldı ve sorun tamamen çözüldü. Mesela 1344. Sokak, on yılı aşkın süredir oldukça engebeli ve kötü bir durumdaydı. Şimdi ise bu sokak asfaltlandı ve çok güzel bir hal aldı. Mahallemiz bu nedenle daha yaşanabilir bir hale geldi” dedi.