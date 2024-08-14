Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik sunduğu Hasta Nakil Ambulans Hizmeti’yle, sağlık ihtiyaçlarına erişim konusunda önemli bir destek sağlıyor. Ambulans desteğine ihtiyaç duyan hasta vatandaşları, ücretsiz olarak hastanelere götüren yetkililer, bu hizmeti 7 gün ve 24 saat boyunca sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in başlatmış olduğu çalışma ile Engelliler Koordinasyon Şefliği’ne bağlı ekipler, hastaneye gitme imkânı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı ambulanslarla sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor. Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise yeniden hastanelerden alınarak evlerine getiriliyor. Ayda yaklaşık 598 hastaya ambulans hizmeti veren birim, yılda 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlamayı hedefliyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkürlerini iletirken, Belediye yetkilileri ise bu yöndeki projelerin artarak devam edeceğini belirtti.