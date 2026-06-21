"Bu Dünya Bizim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan çocuklar, renkli performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Birbirinden farklı koreografiler sergileyen minikler unutulmaz bir gün geçirdi. Bursasporlu minikler, yeşil-beyaz atkılarıyla sahne aldı. Renkli gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış toplayan çocuklar, Bursaspor sevgisini de coşkuyla yansıttı.



Bursa genelinde 32 farklı noktada, 48-68 aylık çocuklara yönelik hizmet veren Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri, erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal ve bilmekle alakalı gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Ücretsiz olarak sunulan eğitim hizmetlerinin yanı sıra çocukların kırtasiye ihtiyaçları ve ara öğünleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşan Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri, çağdaş eğitim anlayışıyla geleceğin bireylerini yetiştirirken, düzenlenen yıl sonu etkinlikleriyle çocukların başarılarını taçlandırıyor.



Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bursa Yuvam Personel Kreşi’nde de yıl sonu heyecanı yaşandı. İngilizce, müzik, spor ve akıl oyunları gibi branş eğitimleriyle çocukların gelişimlerine katkı sunan kreşte öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini sahneye taşıdı. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 188 öğrenciye ulaşan personel kreşi, çocukların gelişimine destek olmayı sürdürüyor.