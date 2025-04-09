Esenyurt Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla hayata geçirilen Fizik Tedavi Birimi; uzman kadrosu ve modern cihazlarıyla ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Özel Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Fizik Tedavi Birimi, Esenyurtlu vatandaşlara kapılarını açtı. Modern ekipmanlarla verilen hizmet, özellikle fiziksel rahatsızlıklar yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Uzman fizyoterapistlerin görev aldığı merkezde, hem çocuklar hem de yetişkinler için kişiye özel tedavi programları uygulanıyor. Fizik tedavi reçetesi olan vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak ücretsiz randevu alabiliyor.

"İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz"

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları tarafından fizik tedavi reçetesi yazılan hastaların hizmetten faydalanabildiğini söyleyen Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Demirel, "Burada, uygun olan hastalarımıza egzersiz tedavisi ve elektroterapi uygulamaktayız. Elektroterapi, doktorun yazdığı fizik tedavi reçetesine göre planlanmaktadır. Elektroterapi cihazımızda ağrı kesici akımlar, kas güçlendirici akımlar gibi farklı akım türleri mevcuttur. Bu uygulamalar, hastanın ihtiyacına ve doktorun önerdiği tedaviye göre belirlenmektedir. Aynı zamanda hastanın rahatsızlığına göre kişiye özel egzersiz tedavileri de uygulanmaktadır. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı, Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.

"Çok güzel bir hizmet sunmuşlar"

Fizik tedavi hizmetinden faydalanan Lütfi Ünal ise şöyle konuştu: "Esenyurt Belediyesinin böyle bir hizmet başlattığını duydum ve başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi ve fizik tedaviye buraya gelmeye başladım. Hocalarım bana çok yardımcı oldu. Gayet hoşgörülü ve ilgili davrandılar. Gerekli hareketleri yaptırarak tedavi olmamı sağlıyorlar. Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir hizmet sunmuşlar."