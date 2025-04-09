Kaza saat 14.30 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fesih T.(40)yönetimindeki 16 AOU 904 plakalı otomobil, karşıdan gelip sokağa manevra yapan sürücü Cihan Y.(24) yönetimindeki 16 CNV 64 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.

Savrulan araç yolun kenarında park halinde olan 16 AVB 748 ile 16 BGC 253 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonucu 16 AOU 904 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan yolcular 4 yaşındaki Muhammet T., Ayfer T.(36) ve Gurbet B.(31) ile park halindeki 16 AVB 748 plakalı otomobilinde bulunan sürücüsü Halim Ç.(20) yakalandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.