Olay, geçtiğimiz pazartesi saat 00.40 sıralarında Osman Gazi Mahallesi 2623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen iki şüpheliden biri elindeki kesici aletle park halindeki 3 aracın lastiklerini patlattı. Şüphelinin bir aracın lastiklerini patlattığı esnada otomobil alarmı çaldı. Alarmın çalmasıyla paniğe kapılan 2 şüpheli, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan şüphelilerin otomobil lastiklerini patlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerden birinin elindeki kesici aletle araçların lastiklerini patlattığı ve daha sonra motosikletle kaçtıkları yer aldı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Alarmın sesiyle kaçıp gitti"

Aracının üç lastiği şüpheliler tarafından patlatılan Gülay Ak, "Pazartesi saat 00.40 sıralarında arabamın lastikleri patlatıldı. Motorla gelen 2 kişiden birisi motordan inip lastikleri, bilerek lastiklere artık bıçak mı, tornavida mı ne soktu bilmiyorum. Orasını tam videodan izleyemedim. Ondan sonra alarmın sesiyle kaçıp gitti. Dilerim Allah’tan bir an önce yakalanır. Bu aynısı benim dükkanımın önünde de oldu, bir abimizin arabasına da yapıldı. Umarım yakalanır, kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kim, niçin yaptı, neden yaptı bilmiyorum. Hani yapıp eline de ne geçti bilmiyorum. Yani arabanın lastiklerini yapana kadar gelip yüzüme söyleseydin eğer bir derdi varsa da. Kaç senedir bu mahallede oturuyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İnşallah başkalarına bu şekilde yapılmaz. 3 araba bu şekilde olmuş. Özellikle benim araba seçildi, dükkan sahibimizin arabası, bir araba daha var onu tam tanımıyorum ama kim neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Polislerimizi inşallah bulacaktır" dedi.