160 milyondan fazla kişinin takip ettiği ve İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması finali, Avusturya'nın birinciliğiyle tamamlandı. Ancak yarışmaya İsrail’in katılması, ciddi diplomatik ve toplumsal tepkilere neden olarak büyük bir krize yol açtı.

Çekilme Tehdidinde Bulundular

İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İsrail’in Eurovision’a katılması halinde yarışmadan çekilebileceklerini duyurdu. Bu tepkilerin merkezinde, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü ve uluslararası kamuoyunda "soykırım" olarak nitelenen askeri operasyonlar yer alıyor. Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), katılımcı ülkelere kararlarını iletmeleri için Aralık ayının ortasına kadar süre tanıdı. Ancak taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması durumunda, yarışmanın iptali olasılığı masada.

Belçika, İsveç ve Finlandiya'da Çekilmeyi Değerlendiriyor

Yarışmanın en büyük mali destekçilerinden olan ve "büyük beşli" olarak adlandırılan Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan İspanya, boykot kararını netleştirdi.

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'nin yönetim kurulu, İsrail men edilmezse yarışmayı boykot edeceğini açıkladı. Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya da benzer uyarılarda bulunurken, Belçika, İsveç ve Finlandiya'nın da çekilmeyi değerlendirdiği bildiriliyor.

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, "İspanya, İsrail’in Eurovision’a katılmaması için elinden gelen her şeyi yapmalı. Avrupa buna karşılık veremezse, ülkemiz gerekeni yapmalıdır" dedi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise bu açıklamayı "utanç verici ve ikiyüzlü" olarak niteleyerek Eurovision’un özünde "birlik ruhu" taşıdığını savundu.