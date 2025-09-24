Liv Hospital Samsun KBB Kliniği’nden Opr. Dr. Karadavut, İşitme Engelliler Haftası kapsamında toplumda işitme sağlığının korunmasına dikkat çekti. Opr. Dr. Karadavut, işitme kayıplarının sadece doğuştan değil, sonradan da gelişebileceğini söyledi. Karadavut, "İşitme kayıpları, kulağın bir veya daha çok bölgesinin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor. Ebeveynler arasında akrabalık, ailede kalıtsal işitme kaybı öyküsü, düşük doğum kilosu, ateşli hastalıklar, bazı ilaçlar ve travmalar doğuştan işitme kaybına yol açabilir. Enfeksiyonlar, tümörler, yaşlanma gibi faktörler ise sonradan edinilen işitme kaybı sebebi olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, işitme kaybının yüzde 50’sinin önlenebilir olduğunu bildiriyor" diye konuştu.

"Yeni doğan ve erken yaş taramaları ihmal edilmemeli"

Karadavut, erken teşhisin önemine de vurgu yaparak, "Çocukların yeni doğan döneminde işitme taramasından geçmesi, gerekli aşıların yaptırılması ve ototoksik ilaç kullanımında dikkatli olunması gerekiyor. Orta kulak iltihabı etkin şekilde tedavi edilmeli ve aşırı gürültüden kaçınılmalı. Aileler bebeklerinde veya kendilerinde işitme kaybından şüphelenirse en kısa zamanda uzman doktora başvurmalı" ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Karadavut ayrıca, Türkiye’de engelli bireylerin haklarının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatarak, işitme engelli vatandaşların toplumda farkındalık oluşturacak şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.