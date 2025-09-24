İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

İnegöl’de kadın dayanışmasının destekleneceği kalıcı bir pazar alanı oluşturmak amacıyla ‘Evden Pazara Kadın Eli Projesi’ İnegöl Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanarak genel kurula sunuldu. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

İnegöl Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan ‘Evden Pazara Kadın Eli’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Süheyla Üsküplü yaptı.

PROJENİN AMACI

Projenin amacından ve ortaklarından bahsederek konuşmasına başlayan Süheyla Üsküplü, “Ev hanımlarının el emeği ve doğal ürünlerini değerlendirebileceği, sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşacağı, kültürel üretimin ve kadın dayanışmasının destekleneceği kalıcı bir pazar alanı oluşturmak. Proje Ortakları: İnegöl Kent Konseyi Kadın Meclisi, İnegöl Belediyesi, İnegöl Zabıta Müdürlüğü/Pazar Yeri Denetimi, İlçe Tarım Müdürlüğü (gıda ürünleri için rehberlik), Halk Eğitim Merkezi (sertifikalı üretim destekleri), Yerel kadın kooperatifleri” dedi.

PROJE NEREDE UYGULANACAK?

Projenin uygulama yerinden de bahseden Başkan Üsküplü, “Uygulama Yeri: İnegöl Kapalı Perşembe Pazarı (PER-PA)’da Cuma pazarında kadın üreticilere ayrılacak olan özel bölüm olacaktır. Satışa sunulacak ürün grupları: Gıda Ürünleri: Tarhana, marmelat, reçel, kesme, köy ekmeği, erişte, yufka, salça, turşu, bal, yumurta vb. Ev ürünleri. El Sanatları: Dantel, iğne oyası, kanaviçe, nakış. Çeyizlik Ürünler: Bohça, lif, havlu kenarı, tülbent. Takı ve Aksesuar: Boncuk işleri, doğal taşlı takılar. Sabun, mum, lavanta kesesi, vb. doğal el ürünleri” diye konuştu.

Üsküplü, “Uygulama takvimi: Proje duyurusu ve başvuru alımı. Katılımcı seçimi ve ürün değerlendirmesi. Hijyen–paketleme–etiketleme eğitimi. Pazarda tahsis edilecek yerlerin belirlenmesi. Tanıtım materyalleri, sosyal medya kampanyası. İlk satış günü–açılış programı. Değerlendirme ve sürdürülebilirlik: Kadınlar tarafından doldurulacak aylık satış-anket formları ile veri toplanacak. Kadın kooperatifleriyle işbirliği sağlanarak süreklilik teşvik edilecek. Başarılı girişimciler için e-ticaret ve belediye e-pazar altyapısı değerlendirilecek." dedi.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.