Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Yaşana kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, E-5 yan yolda farklı araçlara çarparak ilerleyen R.A. kontrolündeki 34 DHK 116 plakalı araç, 1993 Sokak’ta üç araca daha çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören polis ekiplerinin müdahalesiyle yan yatan araçtan çıkarılan R.A. yapılan kontrollerde ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.