Esenyurt Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı içerisinde hayata geçirilen Kıbrıs 74 Emekli Evi hizmete açıldı. Nostaljik kıraathane kültürünü yaşatan tesis, uygun fiyatları ve sıcak atmosferiyle özellikle emeklilerin yeni buluşma noktası oldu.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un koordinesinde yapımı tamamlanan Kıbrıs 74 Emekli Evi vatandaşların hizmetine sunuldu. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Parkı içerisinde yer alan tesis, 143 metrekarelik kullanım alanıyla hizmet veriyor. İç mekan, teras ve mescit bölümlerinden oluşan emekli evi, otantik mimarisi ve sıcak atmosferiyle dikkat çekiyor.

Nostaljik kıraathane kültürü yaşatılıyor

Geçmişin kıraathane kültürünü günümüze taşıyan Kıbrıs 74 Emekli Evi, özellikle emeklilerin bir araya gelerek sohbet edebileceği, dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği bir ortam sunuyor. Uygun fiyat politikasıyla da öne çıkan tesis, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor. İlçeye kazandırılan yeni sosyal yaşam alanından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

'Burası kendi evim gibi'

Kıbrıs 74 Emekli Evi'nde vakit geçiren Gürcan Toprak, tesisten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Burası gerçekten çok güzel bir yer olmuş. İnsanlar buraya gelerek mutlu oluyor. Fiyatlar da dışarıdaki birçok yere göre oldukça uygun. Kendimi burada adeta kendi evimde gibi hissediyorum. Bu hizmeti bizlere kazandıran Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.